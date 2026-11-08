У Хмельницькому чоловік постраждав від вибуху гранати

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Подія сталася 8 листопада близько 15:20 у мікрорайоні Ракове.

За попередніми даними поліції, боєприпас вибухнув у руці чоловіка, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці, які прибули на місце, надали постраждалому домедичну допомогу. Наразі обставини вибуху встановлює слідчо-оперативна група.

Джерело: Поліція Хмельницької області

У Святошинському районі столиці чоловік кинув бойову гранату в житловому будинку після конфлікту зі знайомим. Вибух стався близько опів на першу ночі на вулиці Зодчих, ніхто не постраждав. Поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до семи років ув’язнення.

На Житомирщині правоохоронці розслідують незаконне поводження з боєприпасами після того, як чоловік надіслав дружині гранату поштою. За даними слідства, він незаконно носив, зберігав і передавав вибухонебезпечні предмети. Під час невідкладного обшуку в його оселі поліцейські виявили близько десяти гранат різного походження.

У Тернополі 22 жовтня чоловік погрожував підірвати гранату під час конфлікту з матір’ю через документи на квартиру. Інцидент стався в будинку на вулиці Вишнівецького.

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