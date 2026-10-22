У Тернополі чоловік із погрозами підірвати гранату вистрибнув із п’ятого поверху

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У Тернополі 22 жовтня чоловік погрожував підірвати гранату під час конфлікту з матір’ю через документи на квартиру. Інцидент стався в будинку на вулиці Вишнівецького.

За даними поліції, чоловік вимагав передати йому документи на нерухомість і погрожував вибухом.

Коли правоохоронці прибули на місце, він вийшов на балкон із ножем. Після тривалих перемовин спецпризначенці зайшли до забарикадованої квартири, однак чоловік кинувся до іншої кімнати та вистрибнув із вікна п’ятого поверху.

Постраждалого з тяжкими травмами госпіталізували. Поліція проводить перевірку обставин події.

Джерело: ZAХID NET

У Києві чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. У квітні він зателефонував на лінію 102 і заявив, що збирається підірвати гранату в одному з будинків Дніпровського району. Поліцейські швидко встановили його особу, але жодної вибухівки за місцем проживання не знайшли.

У Хмельницькому суд призначив 3 роки 6 місяців позбавлення волі 46-річному місцевому жителю, який підірвав гранату РГД-5 у дворі житлового будинку.

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