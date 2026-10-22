В Тернополе мужчина, угрожая взорвать гранату, выпрыгнул с пятого этажа

В Тернополе 22 октября мужчина угрожал взорвать гранату во время конфликта с матерью из-за документов на квартиру. Инцидент произошел в доме на улице Вишневецкого.

По данным полиции, мужчина требовал передать ему документы на недвижимость и угрожал взрывом.

Когда правоохранители прибыли на место, он вышел на балкон с ножом. После длительных переговоров спецназовцы вошли в забаррикадированную квартиру, однако мужчина бросился в другую комнату и выпрыгнул из окна пятого этажа.

Пострадавшего с тяжкими травмами госпитализировали. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ZAХID NET

В Киеве мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за ложное сообщение о подготовке взрыва. В апреле он позвонил на линию 102 и заявил, что собирается взорвать гранату в одном из домов Днепровского района. Полицейские быстро установили его личность, но никаких взрывчатых веществ по месту жительства не обнаружили.

В Хмельницком суд приговорил 46-летнего местного жителя, который взорвал гранату РГД-5 во дворе жилого дома, к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

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