В Украине планируют создать Центр возвращения гражданских лиц с временно оккупированных территорий

Украина намерена создать Центр возвращения гражданских лиц, который будет координировать работу по возвращению граждан с временно оккупированных территорий. Об этом 2 ноября сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинеца, Центр возвращения гражданских лиц будет заниматься вопросами возвращения людей, их защиты и сопровождения. Кроме того, он будет привлекать внимание к нарушениям прав гражданских украинцев со стороны страны-агрессора.

Омбудсмен рассказал, что за основу планируется взять опыт работы Центра защиты прав ребенка.

Центр будет работать на базе Офиса омбудсмена. В него смогут обращаться родственники людей, которые остаются в оккупации или были задержаны РФ.

«Мы делаем это самостоятельно, вместе с партнерами, которые выразили заинтересованность помогать нам в этом направлении. Этот Центр не создается совместно с российской стороной», — подчеркнул Лубинец.

Кроме того, Украина договаривается с российской стороной о регулярной доставке гуманитарной помощи в Олешки — как минимум раз в месяц.

Источник: РБК-Украина

Напомним, в Олешках остаются люди, желающие эвакуироваться.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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