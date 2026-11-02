Ukraina zamierza utworzyć Centrum ds. Powrotu Osób Cywilnych, które będzie koordynować działania związane z powrotem obywateli z tymczasowo okupowanych terytoriów. Poinformował o tym 2 listopada pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Według Lubineca Centrum ds. Powrotu Osób Cywilnych będzie zajmować się kwestiami powrotu osób, ich ochrony i eskorty. Ponadto będzie zwracać uwagę na naruszenia praw cywilnych Ukraińców ze strony państwa-agresora.

Rzecznik praw obywatelskich powiedział, że za podstawę chcą przyjąć doświadczenia Centrum Ochrony Praw Dziecka.

Centrum będzie działać w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Będą mogli się do niego zwracać bliscy osób, które pozostają na terytorium okupowanym lub zostały zatrzymane przez Federację Rosyjską.

„Robimy to samodzielnie, wraz z partnerami, którzy wyrażą zainteresowanie pomocą w tym zakresie. Centrum to nie powstaje we współpracy ze stroną rosyjską” – podkreślił Lubinec.

Ponadto Ukraina negocjuje ze stroną rosyjską regularne dostawy pomocy humanitarnej do Oleszki – co najmniej raz w miesiącu.

Źródło: RBC-Ukraina

Przypomnijmy, że w Oleszkach pozostają ludzie, którzy chcą się ewakuować.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszek, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy zostali, dostarczono pomoc humanitarną.

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