В Україні планують створити Центр повернення цивільних із тимчасово окупованих територій

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Україна має намір створити Центр повернення цивільних, який координуватиме роботу з повернення громадян із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив 2 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, Центр повернення цивільних буде займатися питаннями повернення людей, їхнього захисту та супроводу. Крім того, він привертатиме увагу до порушень прав цивільних українців з боку країни-агресорки.

Омбудсмен розповів, що за основу хочуть взяти досвід роботи Центру захисту прав дитини.

Центр буде працювати на базі Офісу омбудсмена. До нього зможуть звертатися рідні людей, які залишаються в окупації або були затримані РФ.

«Ми робимо це самостійно, разом з партнерами, які висловлять зацікавленість допомагати нам у цьому напрямку. Цей Центр не створюється разом з російською стороною», — наголосив Лубінець.

Крім того, Україна домовляється з російською стороною про регулярну доставку гуманітарної допомоги в Олешки — щонайменше раз на місяць.

Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, в Олешках залишаються люди, які прагнуть евакуюватися.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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