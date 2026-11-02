В Укргидрометцентре предупредили о желтом уровне опасности в пяти областях

Украинский гидрометеорологический центр объявил I уровень опасности (желтый) из-за тумана в пяти областях Украины на вторник, 3 ноября. Синоптики предупреждают о значительном ухудшении погодных условий в северо-восточной части страны ночью и утром.

Густой туман с ограничением видимости до 200–500 метров прогнозируется в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. В целом по стране будет преобладать облачная погода без значительных осадков, за исключением Одесской области и Крыма, где пройдет небольшой дождь, а также Карпат, где ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит ночью +2°...+8°, днём +5°...+11°, а на юго-востоке — до +15°.

Источник: Укргидрометцентр.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40% превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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