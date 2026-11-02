Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne ogłosiło żółty poziom zagrożenia w pięciu obwodach

Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne ogłosiło na wtorek, 3 listopada, pierwszy stopień zagrożenia (żółty) z powodu mgły w pięciu obwodach Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed znacznym pogorszeniem warunków pogodowych w północno-wschodniej części kraju w nocy i rano.

Gęsta mgła ograniczająca widoczność do 200–500 metrów prognozowana jest w obwodach czernihowskim, sumskim, poltawskim, charkowskim i ługańskim. Ogólnie w całym kraju będzie przeważać pochmurna pogoda bez znaczących opadów, z wyjątkiem obwodu odeskiego i Krymu, gdzie wystąpi niewielki deszcz, a także Karpat, gdzie spodziewany jest mokry śnieg. Temperatura powietrza wyniesie w nocy +2°...+8°, w ciągu dnia +5°...+11°, a na południowym wschodzie — do +15°.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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