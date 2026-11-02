Украина не будет раскрывать количество эвакуированных из Олешек — Лубинец

Украинские власти не будут обнародовать официальные данные о количестве людей, которые в рамках договоренностей с Россией выехали из Олешек на подконтрольную Украине территорию или в РФ. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

По словам омбудсмена, решение не разглашать статистику связано с необходимостью сохранить возможность применения отработанного механизма спасения людей в других населенных пунктах, где сложилась гуманитарная катастрофа.

«То, что мы сделали в Олешках, на мой взгляд, — это потенциальный механизм, который мы можем применять в отношении других населенных пунктов, где сейчас наши граждане проживают в подобных условиях. То есть у нас гуманитарная катастрофа была не только в Олешках», — подчеркнул Лубинец.

Он сообщил, что в настоящее время на территории Херсонской области, а также в других регионах Украины есть несколько населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия и фактически проходит линия фронта.

По мнению омбудсмена, отработанный механизм может открыть новые возможности для спасения людей в таких условиях.

Лубинец также призвал не превращать ситуацию в соревнование по тому, сколько людей выехало в том или ином направлении.

«Для нас был очень важен постоянный контроль за выполнением договоренностей. Поэтому официальные цифры ни я, ни российская сторона называть не будем. Я очень не хочу, чтобы это превратилось в вопрос о том, кто к кому больше выехал. Это автоматически не способствует объективности. Вы видели отдельные информационные сообщения неукраинских журналистов и можете сделать собственные выводы без обнародования официальных цифр», — отметил он.

Отдельно уполномоченный рассказал о людях разного возраста, которых удалось вернуть в Украину. Самому пожилому мужчине — 94 года, самым младшим среди эвакуированных — младенец, вернувшийся вместе с родителями.

По словам Лубинца, организация безопасного и комфортного передвижения для таких категорий граждан требовала дополнительной проработки, ведь логистический маршрут был сложным.

Он добавил, что работа с эвакуированными не заканчивается после их возвращения. Омбудсман ежедневно получает информацию об их состоянии, самочувствии и потребностях, в частности проводит мониторинг утром и вечером.

«Насколько я знаю, все довольны тем, что они в Украине», — подытожил Лубинец.

В то же время уполномоченный добавил, что вместе с хозяевами удалось эвакуировать 105 домашних питомцев, в том числе четырех попугаев, передает корреспондент «Укринформа».

В Украине планируют создать Центр возвращения гражданских лиц с временно оккупированных территорий.

Напомним, в Олешках остаются люди, желающие эвакуироваться.

Тем временем Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

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