Ирина Сопонару из-за обстрелов и отключений электричества покинула Киев вместе с мужем
Украинская актриса и звезда юмористических шоу Ирина Сопонару вместе с мужем Ризом неожиданно уехала из Киева и переехала в другой город. Артистка объяснила, что причиной такого решения стали постоянные российские обстрелы и перебои с электроснабжением.
По словам Сопонару, из-за напряженной ситуации она начала страдать от бессонницы и даже задумывалась о том, чтобы обратиться за помощью к психологу.
По словам звезды, решение о переезде далось их семье крайне нелегко, ведь они совсем не хотели покидать свой дом.
Супруги пытались продержаться до последнего, несмотря на сложную ситуацию в столице. Однако постоянный стресс и отсутствие нормального отдыха сказались на их здоровье.
«Мы с Ризом держались, сколько могли. Но где-то примерно с августа, когда начались сильные кошмары, мы уже несколько недель не высыпались»,
«У меня крыша начала протекать, я уже даже думала обратиться к психологу, может, мне какие-то лекарства нужно принимать. Оказалось, мне просто нужно было поспать»,
Теперь Ирина и Риз обустраивают свою жизнь в родном городе актрисы — Черновцах. Именно там влюбленные планируют провести всю зиму, чтобы переждать самый тяжелый период блэкаутов в более безопасных условиях.
«Мы решили пока поехать в Черновцы к родителям. До конца зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно измениться весной, но, по крайней мере, ужасные отключения электричества мы хотим переждать там».
Вернуться в столицу звездная семья надеется уже весной. Сопонару прекрасно понимает, что угроза обстрелов может не исчезнуть, однако надеется хотя бы на более стабильную ситуацию с электроэнергией.
Своими переживаниями и планами на будущее артистка поделилась во время откровенного разговора в рамках проекта" data-mrf-recirculation="Article - Inline Link" data-mrf-link="" cmp-ltrk="Article - Inline Link" cmp-ltrk-idx="0" mrfobservableid="860e4327-4bc6-48bb-a046-78257bcd9edf">«Наедине с Гламуром».
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