Ірина Сопонару кумедно відсвяткувала 40-річчя та розсмішила мережу

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Українська акторка та комікеса Ірина Сопонару 22 жовтня відзначає 40-річчя. З нагоди свята знаменитість опублікувала в Instagram гумористичне відео, у якому обіграла свій вік.

Спочатку перед іменинницею з’являється торт зі свічками у формі числа «30». Однак згодом цифру «3» замінюють на «4». Коли Ірина усвідомлює, що їй виповнилося 40 років, вона комічно тікає від торта.

"З днем народження мене! Приймаю привітання", – підписала вона ролик.

Серед тих, хто вже встиг приєднатися до привітань Сопонару, – актриса Анна Саліванчук, комік Дядя Жора, ведуча Аліна Доротюк, режисер Олексій Комаровський та багато інших:

"Будь щаслива неймовірна дівчинка, бо ти того варта", "Вітаю! Із Днюхою! Усіх благ", "З Днем народження, зірочка. Нехай цифри у паспорті ніколи не завадять твоїм мріям та сподіванням", "З Днем народження, землячка".

Ірина Сопонару: що важливо знати

Ірина Сопонару – українська актриса та комік, яка прославилася завдяки участі в гумористичних телепроектах. Широку популярність їй принесла роль Яринки в комедійному серіалі "Одного разу під Полтавою".

Також артистка виступала в "Лізі сміху", Comedy Woman та "Жіночому кварталі", знімалася в комедійних серіалах і грала в театрі "Чорний квадрат".

Акторка опублікувала в своєму Instagram кумедне відео.



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