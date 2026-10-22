伊琳娜·索波纳鲁以一种有趣的方式庆祝了40岁生日，逗乐了网友

乌克兰女演员兼喜剧演员伊琳娜·索波纳鲁将于10月22日迎来40岁生日。为庆祝这一特殊日子，这位名人发布了一段幽默视频到Instagram上，视频中她以幽默的方式调侃了自己的年龄。

起初，一个插着“30”字样蜡烛的蛋糕出现在寿星面前。然而随后，“3”被替换成了“4”。当伊琳娜意识到自己已经40岁时，她滑稽地躲开了蛋糕。

“祝我生日快乐！欢迎大家送上祝福，”她在视频配文中写道。

已经向索波纳鲁送上祝福的人包括：女演员安娜·萨利万丘克、喜剧演员“乔拉大叔”、主持人阿丽娜·多罗蒂乌克、导演奥列克西·科马罗夫斯基以及许多其他人：

“愿你幸福，不可思议的小姑娘，因为你值得”，“祝贺！ 生日快乐！祝一切安好”，“生日快乐，小明星。愿护照上的数字永远不会阻碍你的梦想与希望”，“生日快乐，同乡”。

伊琳娜·索波纳鲁：你需要了解的事

伊琳娜·索波纳鲁——乌克兰女演员兼喜剧演员，因参与喜剧类电视节目而声名鹊起。她在喜剧剧集《波尔塔瓦之战》中饰演的雅琳卡一角，为她赢得了广泛的人气。

此外，她还曾出演《笑声联盟》、《Comedy Woman》和《女性街区》，参演过喜剧电视剧，并在“黑色方块”剧院登台演出。

这位女演员在自己的Instagram上发布了一段搞笑视频。



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