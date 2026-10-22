Акторка Джуді Денч заявила, що більше не може зніматися у кіно — RMF24

Британська акторка Джуді Денч заявила, що через погіршення зору більше не може виступати на сцені, грати у виставах, зніматися у фільмах і читати. 91-річна лауреатка премії «Оскар» із 2012 року живе з віковою макулярною дегенерацією.

Погіршення зору

В інтерв’ю BBC Radio 4 Денч розповіла, що хвороба істотно обмежила її повсякденне життя. «Я не можу бути на сцені. Я більше не можу грати у виставі. Я більше не можу знятися у фільмі. Я більше не можу читати», — сказала акторка.

Як повідомляє RMF24, Денч також має труднощі з розпізнаванням облич. За її словами, вона часом підходить не до тих людей і ледь не обіймає їх, перш ніж розуміє свою помилку.

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Кар’єра та мемуари

Джуді Денч має понад сім десятиліть досвіду роботи в театрі, на телебаченні та в кіно. Вона відома, зокрема, роллю керівниці MI6 М у фільмах про Джеймса Бонда. У 1999 році акторка отримала «Оскар» за роль другого плану королеви Єлизавети I у стрічці «Закоханий Шекспір».

Попри проблеми із зором Денч продовжує з’являтися на публіці та розповідати про життя із хворобою. Вона зазначила, що радіо завжди відігравало для неї важливу роль. У розмові, записаній перед виходом її мемуарів, акторка також згадала зустрічі з відомими діячами культури та запрошення на обід від справжнього керівника MI6.

На запитання про те, хто міг би зіграти наступного Джеймса Бонда, Денч коротко відповіла: «Не знаю». Вона також сказала, що любить сонети Вільяма Шекспіра через їхній ритм, який порівняла з ритмом серця.

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