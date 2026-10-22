Британская актриса Джуди Денч заявила, что из-за ухудшения зрения больше не может выступать на сцене, играть в спектаклях, сниматься в фильмах и читать. 91-летняя лауреатка премии «Оскар» с 2012 года живет с возрастной макулярной дегенерацией.

Ухудшение зрения

В интервью BBC Radio 4 Денч рассказала, что болезнь существенно ограничила ее повседневную жизнь. «Я не могу быть на сцене. Я больше не могу играть в спектакле. Я больше не могу снять фильм. Я больше не могу читать», — сказала актриса.

Как сообщает RMF24, Денч также испытывает трудности с распознаванием лиц. По ее словам, иногда она подходит не к тем людям и едва не обнимает их, прежде чем осознает свою ошибку.

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Карьера и мемуары

Джуди Денч имеет более семи десятилетий опыта работы в театре, на телевидении и в кино. Она известна, в частности, ролью руководительницы MI6 М в фильмах о Джеймсе Бонде. В 1999 году актриса получила «Оскар» за роль второго плана королевы Елизаветы I в картине «Влюбленный Шекспир».

Несмотря на проблемы со зрением, Денч продолжает появляться на публике и рассказывать о жизни с болезнью. Она отметила, что радио всегда играло для нее важную роль. В разговоре, записанном перед выходом ее мемуаров, актриса также вспомнила встречи с известными деятелями культуры и приглашение на обед от настоящего руководителя MI6.

На вопрос о том, кто мог бы сыграть следующего Джеймса Бонда, Денч кратко ответила: «Не знаю». Она также сказала, что любит сонеты Уильяма Шекспира за их ритм, который сравнила с ритмом сердца.

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