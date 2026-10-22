朱迪·丹奇称自己已无法再拍电影 — RMF24

英国演员朱迪·丹奇表示，由于视力恶化，她已无法登台表演、出演舞台剧、拍摄电影和阅读。这位91岁的奥斯卡奖得主自2012年以来一直患有年龄相关性黄斑变性。

视力恶化

丹奇在接受BBC Radio 4采访时表示，这种疾病极大限制了她的日常生活。“我不能登上舞台了。我不能再演舞台剧了。我不能再拍电影了。我不能再阅读了，”这位演员说。

据RMF24报道，丹奇在辨认面孔方面也有困难。她表示，自己有时会走向不对的人，差点拥抱对方后才意识到自己的错误。

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职业生涯与回忆录

朱迪·丹奇在戏剧、电视和电影领域拥有超过七十年的工作经验。她尤其因在詹姆斯·邦德系列电影中饰演军情六处负责人M而闻名。1999年，这位演员凭借在《莎翁情史》中饰演伊丽莎白一世女王的配角获得奥斯卡奖。

尽管存在视力问题，丹奇仍继续公开露面，并讲述自己与疾病共处的生活。她指出，广播一直对她发挥着重要作用。在她的回忆录出版前录制的一次谈话中，这位演员还回忆了与知名文化人士的会面，以及真正的军情六处负责人邀请她共进午餐一事。

被问及谁可能出演下一任詹姆斯·邦德时，丹奇简短回答：“我不知道。”她还表示，自己喜欢威廉·莎士比亚的十四行诗，因为其节奏，她将之比作心脏的节律。

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