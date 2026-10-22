Brytyjska aktorka Judi Dench powiedziała, że z powodu pogarszającego się wzroku nie może już występować na scenie, grać w spektaklach, występować w filmach ani czytać. 91-letnia laureatka Oscara od 2012 roku żyje ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem.

Pogorszenie wzroku

W wywiadzie dla BBC Radio 4 Dench powiedziała, że choroba znacznie ograniczyła jej codzienne życie. „Nie mogę być na scenie. Nie mogę już grać w spektaklu. Nie mogę już zrobić filmu. Nie mogę już czytać” — powiedziała aktorka.

Jak podaje RMF24, Dench ma również trudności z rozpoznawaniem twarzy. Jak mówi, czasami podchodzi do niewłaściwych osób i omal ich nie przytula, zanim zorientuje się w swojej pomyłce.

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Kariera i wspomnienia

Judi Dench ma ponad siedem dekad doświadczenia w pracy w teatrze, telewizji i filmie. Znana jest między innymi z roli szefowej MI6 M w filmach o Jamesie Bondzie. W 1999 roku aktorka otrzymała Oscara za drugoplanową rolę królowej Elżbiety I w filmie „Zakochany Szekspir”.

Mimo problemów ze wzrokiem Dench nadal pojawia się publicznie i opowiada o życiu z chorobą. Zaznaczyła, że radio zawsze odgrywało dla niej ważną rolę. W rozmowie nagranej przed wydaniem jej wspomnień aktorka wspomniała również o spotkaniach ze znanymi postaciami kultury oraz zaproszeniu na obiad od prawdziwego szefa MI6.

Zapytana o to, kto mógłby zagrać następnego Jamesa Bonda, Dench krótko odpowiedziała: „Nie wiem”. Powiedziała też, że lubi sonety Williama Shakespeare’a za ich rytm, który porównała do rytmu serca.

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