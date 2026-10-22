Iryna Soponaru w zabawny sposób świętowała swoje 40. urodziny i rozbawiła internautów

Ukraińska aktorka i komiczka Iryna Soponaru 22 października obchodzi 40. urodziny. Z okazji tej rocznicy gwiazda opublikowała na Instagramie humorystyczny filmik, w którym żartowała ze swojego wieku.

Najpierw przed jubilatką pojawia się tort ze świeczkami w kształcie cyfry „30”. Jednak wkrótce cyfra „3” zostaje zastąpiona cyfrą „4”. Kiedy Iryna uświadamia sobie, że skończyła 40 lat, w zabawny sposób ucieka przed tortem.

„Wszystkiego najlepszego dla mnie! Przyjmuję życzenia” – podpisała filmik.

Wśród osób, które zdążyły już dołączyć do gratulacji dla Soponaru, znaleźli się: aktorka Anna Salivanchuk, komik Dziaďa Żora, prezenterka Alina Dorotjuk, reżyser Ołeksij Komarowski i wielu innych:

„Bądź szczęśliwa, niesamowita dziewczyno, bo na to zasługujesz”, „Gratulacje! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wszelkich dobrodziejstw”, „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, gwiazdko. Niech cyfry w paszporcie nigdy nie staną na przeszkodzie twoim marzeniom i nadziejom”, „Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, rodaczko”.

Iryna Soponaru: co warto wiedzieć

Iryna Soponaru – ukraińska aktorka i komik, która zasłynęła dzięki udziałowi w humorystycznych programach telewizyjnych. Szeroką popularność przyniosła jej rola Jarynki w serialu komediowym „Pewnego razu pod Połtawą”.

Artystka występowała również w programach „Liga śmiechu”, „Comedy Woman” i „Kwartał kobiet”, grała w serialach komediowych oraz występowała w teatrze „Czarny kwadrat”.

Aktorka opublikowała na swoim Instagramie zabawny filmik.



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