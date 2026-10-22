Cena oleju napędowego na Ukrainie może wzrosnąć o kolejne 3 hrywny za litr

Cena oleju napędowego na Ukrainie może wzrosnąć o kolejne 2–3 hrywny za litr w ciągu najbliższych siedmiu dni, jeśli światowe ceny paliw pozostaną na wysokim poziomie. Jak zauważył ekspert, z powodu obecnych wysokich cen paliwa popyt na nie w Ukrainie już spadł.

„Myślę, że obecnie istnieją podstawy, by twierdzić, że ceny oleju napędowego na Ukrainie mogą wzrosnąć w ciągu najbliższych siedmiu dni, jeśli ceny na rynkach międzynarodowych utrzymają się na wysokim poziomie. Być może nawet o 2–3 hrywny. Przewiduję umiarkowany wzrost w ciągu najbliższych siedmiu dni. Dzieje się tak, ponieważ olej napędowy jest u nas produktem najbardziej deficytowym, a jego cena rośnie bardziej odczuwalnie” – powiedział.

Jak dodał, Ukraina jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw, ponieważ własne moce rafineryjne zostały zniszczone. Jednocześnie na rynku europejskim odczuwalny jest niedobór oleju napędowego i benzyny, a ceny rosną w związku z zaostrzeniem sytuacji w Zatoce Perskiej.

Omelczko wyjaśnił, że ukraińscy handlowcy muszą oferować europejskim dostawcom dodatkową premię, aby zapewnić zakup paliwa. Ponadto w cenę wliczane są ryzyka dalszego wzrostu cen spowodowane niestabilną sytuacją na rynku.

Jednocześnie, pomimo wzrostu cen, na Ukrainie nie ma obecnie niedoboru paliwa. Ekspert zauważył, że popyt spadł właśnie z powodu wysokich cen, a zakontraktowane ilości są wystarczające.

„Obecnie nie ma niedoboru paliwa, ponieważ popyt spadł z powodu wysokich cen. Mamy wystarczające ilości zakontraktowane. Trudności w dostawach występują w niektórych regionach przyfrontowych. Największym utrudnieniem jest zagrożenie atakami na stacje benzynowe, które Rosja rozpoczęła już latem. Jeśli chodzi o Dunaj, sytuacja była trudna już latem. Myślę, że nie jest to jednak problem o charakterze krytycznym” – dodał Omelczko.

Warto zauważyć, że według danych portalu „Minfin” cena oleju napędowego wynosi obecnie 103 hrywien za litr.



Cena oleju napędowego wzrosła do 109 hrywien — ceny paliw na Ukrainie na dzień 22 października.

Ceny oleju napędowego i autogazu wzrosły na Ukrainie: sytuacja na stacjach benzynowych na dzień 20 października.

Czytaj nas na