Rząd zamierza wprowadzić moratorium na egzekwowanie długów od przedsiębiorstw wydobywczych

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła projekt ustawy dotyczącej odroczenia egzekucji zaległości podatkowych od pięciu przedsiębiorstw państwowych z branży węglowej i uranowej do czasu zakończenia wojny.

Tymczasowe moratorium obejmie przedsiębiorstwa państwowe „SkhidGZK”, „Dobropilliawuhillia-wydobycie”, „Lwówwuhillia”, „Wołynowuhillia” oraz „Regionalne sieci elektryczne”. Okres ulgowy będzie obowiązywał do zakończenia stanu wojennego oraz przez sześć miesięcy po jego zniesieniu, co pozwoli przedsiębiorstwom przeznaczyć środki na produkcję, wypłatę wynagrodzeń i utrzymanie ponad 10 tysięcy miejsc pracy.

Źródło: Ministerstwo Energii Ukrainy.

Audyt przeprowadzony przez Izbę Obrachunkową wykazał, że Państwowa Służba Podatkowa nie wywiązała się z obowiązków w zakresie egzekwowania zaległości podatkowych. W ciągu dwóch i pół roku zaległości podatkowe wzrosły o prawie jedną piątą, a liczba dłużników – półtora raza. Większość procedur jest realizowana ręcznie, a cyfryzacja praktycznie nie posuwa się naprzód.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (FOP) masowo otrzymują od służby podatkowej tzw. „listy szczęścia”, informujące o rzekomym zaległym zobowiązaniu podatkowym. Nie należy jednak od razu wpadać w panikę – istnieje jasny algorytm postępowania w tej sytuacji.

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