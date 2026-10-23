Tymczasowemu pełniącemu obowiązki kierownika jednego z rejonowych centrów rekrutacyjnych i wsparcia społecznego w obwodzie dniepropetrowskim postawiono zarzut nieuprawnionej zmiany danych w rejestrze „Oberig”. Według wersji śledztwa urzędnik sztucznie zawyżał wskaźniki realizacji planu mobilizacyjnego.

Według danych specjalistycznej prokuratury ds. obrony regionu wschodniego w Dnieprze, 15 listopada 2025 r. major zmienił status ewidencyjny żołnierzy, którzy już pełnili służbę w jednostce wojskowej. Początkowo w rejestrze zostali oni oznaczeni jako osoby, które nie zostały jeszcze powołane do wojska. Następnie urzędnik wprowadził dane dotyczące ich mobilizacji i skierowania do tej samej jednostki wojskowej.

W rezultacie w systemie odzwierciedlono rzekomy ponowny pobór tych żołnierzy, choć w rzeczywistości do niego nie doszło. Śledztwo wskazuje, że urzędnik wiedział o odbywanej przez nich służbie oraz o wpisaniu ich na listy personelu jednostki wojskowej.

Czyny podejrzanego zakwalifikowano na podstawie części 1 art. 362 Kodeksu karnego Ukrainy – nieuprawniona zmiana informacji w systemie zautomatyzowanym przez osobę posiadającą do niego dostęp.

Śledztwo przedprocesowe oraz nadzór operacyjny prowadzi Terytorialne Zarząd Państwowego Biura Śledczego w Połtawie.

Informację tę przekazała Prokuratura Specjalistyczna ds. Obrony Regionu Wschodniego.

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Natomiast szef Policji Narodowej oświadczył, że udział funkcjonariuszy organów ścigania w działaniach mobilizacyjnych nie jest ich bezpośrednim obowiązkiem i ma negatywne konsekwencje. Według niego taka praktyka wpływa na postrzeganie policji przez społeczeństwo.

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