Jak uzyskać zwrot pieniędzy za bilet, jeśli nie zdążyło się na inny pociąg z powodu opóźnienia

Pasażerowie Ukrzaliznicy mogą złożyć wniosek o zwrot biletów z wypłatą pełnej wartości dokumentów przejazdowych w przypadku spóźnienia się pasażera na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu.

Procedura polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku na oficjalnej stronie internetowej „Ukrzaliznyci” w sekcji „Usługi”, podając dane osobowe, dane karty bankowej oraz załączając zeskanowane dokumenty potwierdzające, z weryfikacją za pośrednictwem serwisu „Dія.Підпис”.

Pełny zwrot środków lub zwrot różnicy w cenie jest również możliwy w przypadku odwołania lub opóźnienia pociągu z winy kolei trwającego ponad godzinę, choroby pasażera, przedwczesnego zakończenia podróży, zwrotu biletów za granicą lub przeniesienia do wagonu niższej kategorii. Rozpatrzenie złożonych wniosków trwa do 7 dni roboczych, a powiadomienie o decyzji jest wysyłane na adres e-mail.

Źródło: Gazeta Sądowo-Prawna.

Wcześniej pociąg na trasie Lwów – Czerniowce po zatrzymaniu z powodu alarmu powietrznego kontynuował jazdę bez 25 pasażerów. W „Ukrzaliznyci” twierdzą, że osoby te postanowiły samodzielnie dotrzeć do Kolomyji, jednak nie poinformowały o tym konduktorów.

„Ukrzaliznyca” wyjaśniła, jak pasażerowie powinni postępować w przypadku alarmu powietrznego.

„Ukrzaliznyca” zezwoliła na zamawianie książek wraz z biletami.

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