在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一名地区军事征兵中心官员涉嫌人为虚报征兵数据

第聂伯罗彼得罗夫斯克州某区级征兵与社会支持中心的一名代理负责人被通报涉嫌在“奥贝里格”登记册中擅自篡改数据。 据调查方称，该官员人为虚增了动员计划的执行指标。

据第聂伯罗彼得罗夫斯克东部地区国防专项检察院称，2025年11月15日，该少校更改了已在部队服役的军人登记状态。 起初，该登记册将他们标记为“尚未被征召入伍”的人员。随后，该官员又录入了他们被动员并派往同一军事单位的记录。

结果，系统显示这些军人似乎被再次征召入伍，尽管实际上并未发生。调查方指出，该官员明知这些人已服役且已被列入该军事单位的人员名册。

嫌疑人行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第362条第1款——有权访问自动化系统的人员擅自更改系统信息。

预审调查和行动支持工作由波尔塔瓦国家调查局地区分局负责。

上述消息由东部地区国防专项检察院发布。

自11月1日起，在乌克兰哪些人有权推迟应征入伍。

2026年5月乌克兰动员：哪些人可能被优先征召。

需要提醒的是，乌克兰的多子女父母有权推迟动员，但这并非自动获得的保障。

而国家警察局长表示，执法人员参与动员行动并非其直接职责，且会产生负面影响。据他称，此类做法会影响社会对警察的看法。

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