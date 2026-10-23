泽连斯基因打扑克被罚款

在苏梅市，“人民公仆”党议员兼市议会部门主任马克西姆·泽连斯基被判定参与赌博罪名成立。法院判处其罚款51格里夫纳。

该事件发生于10月中旬，地点位于市内某公寓。据案卷显示，当时该处有人在玩扑克。泽连斯基未出席庭审，但已提前向法院通报了这一情况。

其他参与者声称，他们聚在一起是为了看足球比赛，并玩的是用筹码计分的体育扑克。该议员本人则向记者表示，对此案并不知情。其他涉案人员也被处以每人51格里夫纳的罚款。

来源：苏梅公共电视台。

经济安全局取缔了基辅两家无证经营的非法扑克俱乐部。据调查显示，这些地下赌博活动的组织者获利数百万，目前执法部门正在对其活动展开调查。

乌克兰著名扑克选手安德烈·诺瓦克（网名STiger）正与俄罗斯扑克手阿尔捷姆·韦日恩科夫合作。 两人均为扑克学校SV School的联合创始人，而该俄罗斯合伙人关于战争的立场曾引发社会广泛关注。

马里兰州联邦陪审团裁定，律师托马斯·戈德斯坦在涉及其参与扑克比赛并隐瞒数百万奖金的税务案件中，16项指控中有12项成立该案与他参与扑克游戏有关，他在游戏中隐瞒了数百万的赢利。 这场持续了六年的审判揭示，戈德斯坦曾在全球各地参与高额现金游戏，其赢利高达5100万美元，亏损则约为1400万美元。

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