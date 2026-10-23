Временно исполняющему обязанности начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области было предъявлено подозрение в несанкционированном изменении данных в реестре «Оберег». По версии следствия, чиновник искусственно завышал показатели выполнения мобилизационного плана.

По данным Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, 15 ноября 2025 года майор изменил учетный статус военнослужащих, которые уже проходили службу в воинской части. Сначала в реестре их указали как лиц, которых еще не призвали в армию. Впоследствии должностное лицо внесло данные об их мобилизации и направлении в ту же военную часть.

В результате в системе отобразился якобы повторный призыв этих военнослужащих, хотя на самом деле его не было. Следствие утверждает, что должностное лицо знало об их прохождении службы и зачислении в списки личного состава воинской части.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом, имеющим право доступа к ней.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

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