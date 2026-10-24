В выходные дни онлайн-сервисы налоговой службы и реестры Минюста не будут работать
В Украине в выходные дни временно не будут работать некоторые электронные государственные сервисы. Реестры Министерства юстиции будут недоступны с 22:00 23 октября, а Государственной налоговой службы — с 00:00 24 октября 2026 года.
С 00:00 24 октября до утра 26 октября 2026 года ГНС будет проводить технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационных систем. В этот период возможны временные ограничения в функционировании отдельных налоговых сервисов.
В Налоговой службе призывают плательщиков спланировать своё время и выполнить необходимые обязательства заранее, а также обратить внимание на положения п. 42¹.10 ст. 42¹ Налогового кодекса Украины.
По данным ведомства, ГП «НАИС» проводит плановые работы по обновлению программного обеспечения для внедрения изменений, связанных с вступлением в силу Закона № 4833-IX.
С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября 2026 года будет полностью приостановлен доступ к единым и государственным реестрам Минюста. Ограничения также распространяются на электронные услуги, взаимодействующие с этими реестрами.
Восстановление работы всех систем будет происходить в штатном режиме после завершения регламентных мероприятий утром 26 октября.
Напомним, украинское правительство усиливает защиту государственных цифровых сервисов от кибератак на фоне активизации российских атак на информационную инфраструктуру. Руководителям всех органов исполнительной власти поручили в срочном порядке сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.
Сервисные центры МВД временно приостановят часть услуг по регистрации транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с 22:00 23 октября до 08:00 26 октября. В этот период будет невозможно воспользоваться рядом услуг, связанных со сменой владельца автомобиля, однако часть других услуг останется доступной.