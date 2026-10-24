В выходные дни онлайн-сервисы налоговой службы и реестры Минюста не будут работать

В Украине в выходные дни временно не будут работать некоторые электронные государственные сервисы. Реестры Министерства юстиции будут недоступны с 22:00 23 октября, а Государственной налоговой службы — с 00:00 24 октября 2026 года.

С 00:00 24 октября до утра 26 октября 2026 года ГНС будет проводить технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационных систем. В этот период возможны временные ограничения в функционировании отдельных налоговых сервисов.

В Налоговой службе призывают плательщиков спланировать своё время и выполнить необходимые обязательства заранее, а также обратить внимание на положения п. 42¹.10 ст. 42¹ Налогового кодекса Украины.

По данным ведомства, ГП «НАИС» проводит плановые работы по обновлению программного обеспечения для внедрения изменений, связанных с вступлением в силу Закона № 4833-IX.

С 22:00 23 октября до 08:00 26 октября 2026 года будет полностью приостановлен доступ к единым и государственным реестрам Минюста. Ограничения также распространяются на электронные услуги, взаимодействующие с этими реестрами.

Восстановление работы всех систем будет происходить в штатном режиме после завершения регламентных мероприятий утром 26 октября.

Источник: ГПСУ и Минюст.

Напомним, украинское правительство усиливает защиту государственных цифровых сервисов от кибератак на фоне активизации российских атак на информационную инфраструктуру. Руководителям всех органов исполнительной власти поручили в срочном порядке сформировать команды по кибербезопасности, закупить необходимое программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию.

Сервисные центры МВД временно приостановят часть услуг по регистрации транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с 22:00 23 октября до 08:00 26 октября. В этот период будет невозможно воспользоваться рядом услуг, связанных со сменой владельца автомобиля, однако часть других услуг останется доступной.

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