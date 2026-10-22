Сервісні центри МВС призупинять частину послуг до 26 жовтня

Сервісні центри МВС тимчасово призупинять частину послуг із реєстрації транспортних засобів через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть із 22:00 23 жовтня до 08:00 26 жовтня. У цей період не можна буде скористатися низкою послуг, пов’язаних зі зміною власника автомобіля, однак частина інших послуг залишиться доступною.

Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасові обмеження через планові технічні роботи державного підприємства «НАІС». Вони стосуються реєстраційних послуг із транспортними засобами, які пов’язані зі зміною власника. Обмеження почнуть діяти о 22:00 у п’ятницю, 23 жовтня, і триватимуть до 08:00 понеділка, 26 жовтня.

У цей час у сервісних центрах МВС не можна буде переоформити транспортний засіб за договором купівлі-продажу. Це стосується угод, укладених безпосередньо в сервісному центрі, у суб’єктів господарювання, у нотаріуса, у ЦНАПі або через «Дію».

Також тимчасово призупинять реєстраційні послуги за договорами дарування та міни, оформлення спадщини, договорів лізингу й біржових угод. Крім того, не проводитимуть вибракування транспортних засобів і їхню першу реєстрацію. Обмеження поширюються як на нові автомобілі, так і на транспорт, ввезений з-за кордону. У цей період також не надаватимуть послуги представникам власників, які звертаються за нотаріально посвідченою довіреністю.

Які послуги залишаться доступними

Попри тимчасові обмеження, сервісні центри МВС продовжать надавати низку інших послуг. Власники транспортних засобів зможуть звернутися до центрів, щоб:

встановити газобалонне обладнання (ГБО);

змінити колір автомобіля;

замінити, забронювати або замовити номерні знаки, а також продовжити термін їхнього зберігання;

скласти іспити та отримати посвідчення водія;

замінити або відновити посвідчення водія;

замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

призначити належного користувача автомобіля.

Отже, тимчасова перерва стосуватиметься не всіх послуг, а лише визначених реєстраційних операцій. Перед візитом до сервісного центру варто перевірити, чи можна буде виконати потрібну процедуру в зазначений період.

Коли послуги відновлять

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що відновлять надання послуг одразу після поновлення роботи реєстру. «Щойно реєстр запрацює — сервісні центри МВС відновлять надання послуг», — зазначили у відомстві.

Тим, хто планував переоформити автомобіль, оформити його першу реєстрацію або скористатися іншою послугою з переліку обмежень, варто врахувати ці дати й за можливості перенести візит. Тимчасові зміни пов’язані з технічними роботами, а не з постійним скасуванням послуг. Про це Головний сервісний центр МВС повідомив у Телеграмі.

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