Сервисные центры МВД приостановят оказание части услуг до 26 октября

Сервисные центры МВД временно приостановят оказание части услуг по регистрации транспортных средств в связи с плановыми техническими работами. Ограничения будут действовать с 22:00 23 октября до 08:00 26 октября. В этот период будет невозможно воспользоваться рядом услуг, связанных со сменой владельца автомобиля, однако часть других услуг останется доступной.

Главный сервисный центр МВД сообщил о временных ограничениях в связи с плановыми техническими работами государственного предприятия «НАИС». Они касаются регистрационных услуг в отношении транспортных средств, связанных со сменой владельца. Ограничения вступят в силу в 22:00 в пятницу, 23 октября, и продлятся до 08:00 понедельника, 26 октября.

В это время в сервисных центрах МВД нельзя будет переоформить транспортное средство по договору купли-продажи. Это касается сделок, заключенных непосредственно в сервисном центре, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАП или через «Дию».

Также временно приостановят регистрационные услуги по договорам дарения и мены, оформление наследства, договоров лизинга и биржевых сделок. Кроме того, не будут проводить списание транспортных средств и их первую регистрацию. Ограничения распространяются как на новые автомобили, так и на транспорт, ввезенный из-за рубежа. В этот период также не будут предоставляться услуги представителям владельцев, обращающимся по нотариально заверенной доверенности.

Какие услуги останутся доступными

Несмотря на временные ограничения, сервисные центры МВД продолжат предоставлять ряд других услуг. Владельцы транспортных средств смогут обратиться в центры, чтобы:

установить газобаллонное оборудование (ГБО);

изменить цвет автомобиля;

заменить, забронировать или заказать номерные знаки, а также продлить срок их хранения;

сдать экзамены и получить водительское удостоверение;

заменить или восстановить водительское удостоверение;

заменить свидетельство о регистрации транспортного средства;

назначить законного владельца автомобиля.

Таким образом, временный перерыв коснется не всех услуг, а только определенных регистрационных операций. Перед посещением сервисного центра стоит проверить, можно ли будет выполнить нужную процедуру в указанный период.

Когда возобновятся услуги

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что возобновят предоставление услуг сразу после возобновления работы реестра. «Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг», — отметили в ведомстве.

Тем, кто планировал переоформить автомобиль, оформить его первую регистрацию или воспользоваться другой услугой из перечня ограничений, стоит учесть эти даты и, по возможности, перенести визит. Временные изменения связаны с техническими работами, а не с постоянной отменой услуг. Об этом Главный сервисный центр МВД сообщил в Telegram.

Сервисный центр МВД №6341, расположенный в Харькове по ул. Шевченко, 26, переехал в укрытие. Это было сделано для того, чтобы создать безопасное пространство для граждан.

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