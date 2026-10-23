Жених Леси Никитюк возвращается на фронт после операции

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, по всей видимости, готовится вернуться на службу после операции и периода восстановления. Ранее боец попал в больницу из-за травмы ноги.

«Спешу на военную службу по контракту, а ты?» — кратко отметил он в подписи.

О своём состоянии Дмитрий Бабчук сообщил в Instagram, опубликовав новое фото в stories.

Жениху Леси Никитюк сделали операцию: подробности.

Ранее украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась тем, что помогает ей восстанавливать силы во время напряженного графика съемок в сложное для Украины время. По словам звезды, больше всего энергии ей придают фотографии маленького сына и общение с коллегами.

Ранее украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что не готова тратить большие суммы на дорогие брендовые сумки.

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