Наречений Лесі Нікітюк повертається на фронт після операції

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Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, імовірно, готується повернутися до служби після операції та періоду відновлення. Раніше боєць потрапив до лікарні через травму ноги.

"Поспішаю на військову службу за контрактом, а ти?" – коротко зазначив він у підписі.

Про свій стан Дмитро Бабчук повідомив в Instagram, опублікувавши нове фото в stories.

Нареченому Лесі Нікітюк зробили операцію: подробиці.

Раніше українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася, що допомагає їй відновлювати сили під час напруженого графіка зйомок у складний для України час. За словами зірки, найбільше енергії їй додають фотографії маленького сина та спілкування з колегами.

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не готова витрачати великі суми на дорогі брендові сумки.

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше за тривалий час поділилася кадрами зі своїм нареченим, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

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