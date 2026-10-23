Narzeczony Lesi Nikitiuk wraca na front po operacji

Narzeczony ukraińskiej prezenterki telewizyjnej Lesi Nikitiuk, żołnierz Dmytro Babczuk, prawdopodobnie przygotowuje się do powrotu do służby po operacji i okresie rekonwalescencji. Wcześniej żołnierz trafił do szpitala z powodu urazu nogi.

„Spieszę się do służby wojskowej na podstawie umowy, a ty?” – napisał krótko w podpisie.

Dmytro Babczuk poinformował o swoim stanie na Instagramie, publikując nowe zdjęcie w relacjach.

Narzeczony Lesi Nikitiuk przeszedł operację: szczegóły.

Wcześniej ukraińska prezenterka telewizyjna i blogerka Lesia Nikitiuk opowiedziała, co pomaga jej odzyskać siły podczas napiętego harmonogramu zdjęć w tym trudnym dla Ukrainy okresie. Według gwiazdy najwięcej energii dodają jej zdjęcia małego synka oraz rozmowy z kolegami.

Wcześniej ukraińska prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk przyznała, że nie jest gotowa wydawać dużych sum na drogie markowe torebki.

Ukraińska prezenterka telewizyjna Lesia Nikitiuk po raz pierwszy od dłuższego czasu opublikowała zdjęcia ze swoim narzeczonym, żołnierzem Dmytro Babczukiem.

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