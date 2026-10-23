Долгожданный обмен: Украина вернула из российского плена 270 украинцев

В рамках переговорного процесса Украина вернула из российского плена 270 человек. Среди них — 261 военнослужащий и девять гражданских лиц. Обмен был проведен по поручению президента Украины при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Это третий этап комбинированного обмена пленными, который начался 19 августа.

Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, ДССТ, ТрО, ССО, ВСП, бойцы Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также спасатель ГСЧС.



Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя.

Пятеро из них пережили теракт в Оленевке в печально известном бараке «200».

Еще девять – тяжелобольные.



В целом на родину возвращаются военнослужащие, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях, а также защитники ЧАЭС.



Среди освобожденных сегодня – 38 офицеров. Также среди военнослужащих есть те, кто был взят в плен в 2018 и 2020 годах.



Значительная часть освобожденных сегодня защитников подверглась уголовному преследованию со стороны страны-агрессора и, вопреки международному праву, по сфабрикованным обвинениям была приговорена к различным срокам заключения, в том числе к пожизненному заключению.

Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат лечение, будут обеспечены необходимыми вещами на первое время, получат надлежащие выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.



«Выражаем благодарность Соединённым Штатам Америки и Объединённым Арабским Эмиратам, в частности, благодарим всех, кто приложил усилия к освобождению Стивена Габбарда — 74-летнего учителя английского языка из Изюма, которого россияне незаконно осудили и подвергали пыткам. Благодарим также все соответствующие государственные структуры и организации за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 270 на 270.

23 октября Украина вернула на подконтрольную территорию ещё семерых гражданских лиц с оккупированных территорий. Среди них — 90-летняя маломобильная женщина, 50-летняя украинка с тяжёлыми заболеваниями, а также молодая женщина и её ребёнок.

До этого в Украину по итогам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

Ранее российская сторона передала Украине тела 252 погибших военных. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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