在谈判过程中，乌克兰从俄罗斯手中解救了270名被俘人员。其中包括261名军人及9名平民。此次交换是在乌克兰总统的指示下，由战俘处理协调总部参与实施的。

这是自8月19日启动的综合战俘交换行动的第三阶段。

返回家园的包括乌克兰武装部队（ZSU）的军人，特别是海军、陆军、空降兵、特种作战部队、运输兵团、特种作战部队、边防部队以及乌克兰国民卫队、国家边防局和国家紧急情况局（DSNS）的救援人员。



今天获释的守卫者中，超过半数是在2022年被俘的，特别是马里乌波尔保卫战期间。

其中五人曾经历过奥列尼夫卡臭名昭著的“200号”营房中的恐怖袭击。

另有9人患有重病。



此次返乡的军人包括曾在顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫、扎波罗热、赫尔松、基辅、尼古拉耶夫和切尔尼戈夫战线作战的官兵，以及切尔诺贝利核电站的守卫人员。



在今天获释的人员中，有38名军官。此外，这些军人中还有2018年和2020年被俘的人员。



今天获释的防卫者中，相当一部分曾遭到侵略国的刑事迫害，并因捏造的指控而违反国际法被判处不同期限的监禁，其中包括终身监禁。

所有获释人员都将接受体检、获得治疗，并将在初期获得必要的物资保障，领取应得的补偿金，并在经历了长期被囚禁于俄罗斯的隔离生活后，接受康复治疗并重新融入社会。

“

我们向美利坚合众国和阿拉伯联合酋长国表示感谢， 特别是感谢所有为释放史蒂文·加巴德付出努力的人——这位来自伊久姆的74岁英语教师曾被俄罗斯方面非法定罪并遭受酷刑。 我们也感谢所有相关政府机构和组织为解救我国公民所做的协调努力，”声明中写道。

据战俘事务协调总部报道。

需要指出的是，乌克兰和俄罗斯此前曾按照“270换270”的方案进行了战俘交换。

10月23日，乌克兰又从被占领土将另外7名平民接回了政府控制区。其中包括一名90岁行动不便的妇女、一名患有重病的50岁乌克兰女性，以及一名年轻妇女和她的孩子。

此前，根据遗体遣返安排，252名遇难者的遗体已送回乌克兰。据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

此前，俄方已向乌克兰移交了252名阵亡军人的遗体。遗体遣返工作是根据双方达成的协议进行的。

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