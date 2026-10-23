В Украине на выходных потеплеет до +17°, но в некоторых областях будут идти дожди

В выходные, 24–25 октября, в Украине днём ожидается от +12° до +17°. В ряде областей прогнозируются дожди, а на западе страны ночью и утром местами возможен туман.

В субботу, 24 октября, умеренные осадки ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Ночью местами небольшой дождь может пройти также в Киевской и Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 8–13° тепла, в западных областях — 2–7° тепла, в высокогорье Карпат — около 0°. Днем по Украине ожидается 12–17° тепла.

В Киеве ночью 24 октября прогнозируется небольшой дождь, днем осадков не будет. Температура ночью составит 10-12° тепла, днем – около 15°.

В воскресенье, 25 октября, дожди ожидаются в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, на остальной территории Украины будет без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью составит 8–13° тепла, в западных областях – 2–7° тепла, днем – 12–17°.

В Киеве 25 октября осадков не ожидается. Температура ночью составит 10–12° тепла, днём — около 15°.

«По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 24 октября самая высокая дневная температура была 22,8° в 1989 г., самая низкая ночью – 5,0° в 1920 г.», – отмечается в сообщении Укргидрометцентра в пятницу.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

Погода в Киеве на 24 октября: ожидаются дожди и облачное небо.

В Украине 23 октября атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в большинстве областей при сохранении высокой для конца октября температуры воздуха.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может быть теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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