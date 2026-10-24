Бывший вице-премьер Кулеба возглавил Попечительский совет Федерации баскетбола Украины

Алексей Кулеба стал председателем Попечительского совета Федерации баскетбола Украины.

В ФБУ отметили, что на новой должности Кулеба сосредоточится на поддержке и развитии украинского баскетбола, расширении сотрудничества с партнерами, привлечении дополнительных ресурсов для реализации проектов Федерации, развитии спортивной инфраструктуры и популяризации баскетбола среди детей и молодежи.

Ранее Кулеба занимал должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, председателя Киевской областной государственной администрации и заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

Кроме того, он занимался баскетболом со школьных лет и получил звание кандидата в мастера спорта по баскетболу.

Источник: ФБУ.

Напомним, на войне погиб бывший украинский баскетболист Клим Лийв, который выступал в Высшей лиге и работал детским тренером. Незадолго до гибели он получил государственную награду.

В Греции сообщили о задержании президента Греческой баскетбольной федерации Вангелиса Лиолиоса в рамках расследования по делу о возможном манипулировании матчами, взяточничестве и других нарушениях в баскетболе.

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