В шести областях Украины ограничат планирование новых работ по разминированию вблизи линии фронта и границы
В Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях ограничат планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях в пределах 20–50 км от линии фронта и границы с Россией.
Ограничения касаются участков, где работы еще не начались. Решение принято из-за рисков для безопасности саперов и гражданского населения.
В то же время разминирование не прекращается полностью. Работы, которые уже начались, должны быть завершены, если это позволяет ситуация с безопасностью. Также предусмотрена возможность внепланового разминирования по обоснованным обращениям.
В пределах 50-километровой зоны приоритет будет отдаваться эвакуации населения, спасательным работам, доступу к укрытиям и оказанию медицинской и гуманитарной помощи.
Источник: Министерство обороны Украины
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