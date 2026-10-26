В Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях ограничат планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях в пределах 20–50 км от линии фронта и границы с Россией.

Ограничения касаются участков, где работы еще не начались. Решение принято из-за рисков для безопасности саперов и гражданского населения.

В то же время разминирование не прекращается полностью. Работы, которые уже начались, должны быть завершены, если это позволяет ситуация с безопасностью. Также предусмотрена возможность внепланового разминирования по обоснованным обращениям.

В пределах 50-километровой зоны приоритет будет отдаваться эвакуации населения, спасательным работам, доступу к укрытиям и оказанию медицинской и гуманитарной помощи.

Источник: Министерство обороны Украины

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