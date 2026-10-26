W obwodach donieckim, dniepropetrowskim, chersońskim, mykolaivskim, charkowskim i sumskim wprowadzone zostaną ograniczenia dotyczące planowania nowych działań w zakresie humanitarnego rozminowywania na wybranych obszarach w odległości 20–50 km od linii frontu i granicy z Rosją.

Ograniczenia dotyczą obszarów, na których prace jeszcze się nie rozpoczęły. Decyzja została podjęta ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa saperów i ludności cywilnej.

Jednocześnie nie zaprzestaje się całkowicie rozminowywania. Prace, które już się rozpoczęły, należy zakończyć, o ile pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Przewidziano również możliwość przeprowadzenia rozminowywania poza planem na uzasadniony wniosek.

W obrębie strefy 50-kilometrowej priorytetem będzie ewakuacja ludności, akcje ratownicze, dostęp do schronień oraz udzielanie pomocy medycznej i humanitarnej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy

Trzech ukraińskich twórców otrzyma dotacje w wysokości do 100 tysięcy dolarów na technologie służące do rozminowywania.

Ukraina i JICA utworzą sieć laboratoriów do analizy gleby po rozminowaniu.

Międzynarodowa organizacja wstrzymała działania rozminowujące na Ukrainie po śmierci pracowników.

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