Były wicepremier Kuleba stanął na czele Rady Opiekuńczej Ukraińskiej Federacji Koszykówki

Oleksij Kuleba został przewodniczącym Rady Opiekuńczej Federacji Koszykówki Ukrainy.

W FBU zaznaczono, że na nowym stanowisku Kuleba skoncentruje się na wspieraniu i rozwoju ukraińskiej koszykówki, rozszerzaniu współpracy z partnerami, pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację projektów Federacji, rozwój infrastruktury sportowej oraz popularyzację koszykówki wśród dzieci i młodzieży.

Kuleba pełnił wcześniej funkcje wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy, pierwszego zastępcy przewodniczącego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, przewodniczącego Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz zastępcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy.

Ponadto od czasów szkolnych uprawiał koszykówkę i uzyskał tytuł kandydata na mistrza sportu w tej dyscyplinie.

Źródło: FBU.

Przypomnijmy, że na wojnie zginął były ukraiński koszykarz Klym Liiv, który występował w Najwyższej Lidze i pracował jako trener dziecięcy. Niedługo przed śmiercią otrzymał odznaczenie państwowe.

W Grecji poinformowano o zatrzymaniu prezesa Greckiej Federacji Koszykówki Vangelisa Lioliosa w ramach śledztwa dotyczącego domniemanego ustawiania meczów, przekupstwa i innych naruszeń w koszykówce.

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