У Греції повідомили про затримання президента баскетбольної федерації — Cyprus Mail

У Греції повідомили про затримання президента Грецької баскетбольної федерації Вангеліса Ліоліоса в межах розслідування щодо ймовірного маніпулювання матчами, хабарництва та інших порушень у баскетболі. Про це з посиланням на грецькі спортивні медіа повідомляє Cyprus Mail.

Шість ордерів на арешт

За даними Sport24, спортивний прокурор Афін Апостолос Грамменос упродовж трьох місяців розслідував заяви, пов’язані з грецьким баскетболом. У справі видали шість ордерів на арешт, які, за повідомленнями медіа, стосуються керівництва федерації, арбітрів та інших представників баскетбольної сфери.

Ліоліос очолює федерацію з вересня 2021 року. Sport24 повідомило, що його затримали в другій половині дня в середу. Також надходили повідомлення про затримання ще трьох осіб, однак дані про їхні особи в міру розвитку справи відрізнялися.

Ордери, за інформацією Sport24, охоплюють трьох арбітрів, головного арбітра або радника з суддівства, бізнесмена та колишнього спортсмена. Серед осіб, яких розшукували, називали арбітрів Васо Царуху і Петроса Папапетру, а також баскетбольного функціонера Йоргоса Мавраганіса. Папапетру, як повідомлялося, завершив кар’єру влітку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гроші під час обшуку

Окремо грецьке видання SDNA повідомило про затримання арбітра Еліаса Короміласа. За його даними, під час обшуків, пов’язаних зі справою, у помешканні одного з арбітрів у Катеріні знайшли 820 тисяч євро готівкою.

SDNA охарактеризувало цю суму як таку, походження якої не пояснено. За повідомленнями медіа, органи, що ведуть справу, підозрюють, що виявлені суми можуть не відповідати задекларованому фінансовому становищу людей, яких перевіряють.

Ймовірні правопорушення стосуються можливого надання та отримання хабарів за спортивним законодавством, а також імовірного маніпулювання матчами найвищого баскетбольного дивізіону Греції та інших змагань щонайменше протягом останніх п’яти років. Розслідування триває, а наведені щодо фігурантів твердження наразі не встановлені судом.

Читай нас у