据报道，希腊篮球联合会主席万盖利斯·利奥利奥斯因涉嫌操纵比赛、贿赂及篮球领域其他违规行为而被拘留。《塞浦路斯邮报》援引希腊体育媒体报道称。

六份逮捕令

据Sport24报道，雅典体育检察官阿波斯托洛斯·格拉梅诺斯用三个月时间调查了与希腊篮球有关的举报。该案已签发六份逮捕令，据媒体报道，涉及联合会管理层、裁判及篮球领域其他相关人士。

利奥利奥斯自2021年9月起担任联合会主席。Sport24报道称，他于周三下午被拘留。另有报道称，还有三人被拘留，但随着案件进展，关于其身份的信息有所不同。

据Sport24消息，这些逮捕令涉及三名裁判、一名主裁判或裁判顾问、一名商人和一名前运动员。据报道，被通缉者包括裁判瓦索·察鲁哈和彼得罗斯·帕帕彼得鲁，以及篮球官员约尔戈斯·马夫拉加尼斯。据报道，帕帕彼得鲁已于夏季结束职业生涯。

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搜查中发现现金

此外，希腊媒体SDNA报道称，裁判埃利亚斯·科罗米拉斯被拘留。据其消息，在与该案有关的搜查中，警方在卡泰里尼一名裁判的住所发现了82万欧元现金。

SDNA称这笔款项来源不明。据媒体报道，负责该案的机构怀疑，发现的款项可能与正在接受调查人员申报的财务状况不符。

涉嫌违法行为包括根据体育法律可能存在的行贿和受贿，以及至少在过去五年中涉嫌操纵希腊最高级别篮球联赛和其他赛事的比赛。调查仍在进行中，对涉案人员提出的相关指控目前尚未得到法院认定。

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