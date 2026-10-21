英格兰橄榄球国脚马罗·伊托耶已与萨拉森人达成新合同，尽管法国Top 14俱乐部对他表示了兴趣。据《卫报》报道，这名31岁橄榄球运动员的新协议可能将持续至2029年。

在法国俱乐部表达兴趣后签约

伊托耶此前于2024年签署的合同原定在明年世界杯后到期。该媒体指出，曾讨论过这名运动员可能转会至法国的佩皮尼昂或波尔多，但他决定留在萨拉森人。

伊托耶于2013年首次代表萨拉森人出战。这次续约对正处于布伦丹·文特尔领导下变革时期的俱乐部十分重要。文特尔表示，这名球员已与俱乐部老板达成协议，并称伊托耶是一名强大的橄榄球运动员和领袖。

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新协议还将使伊托耶能够继续在英格兰队的国际职业生涯。他已为国家队出场102次，自2016年首次亮相以来，在这一时期参加的测试赛比世界橄榄球界任何其他球员都多。

休息与备战

夏季期间，伊托耶因在赛季中出现疲劳迹象，缺席了英格兰对阵南非、斐济和阿根廷的测试赛。上个月，他表示，今年夏天是自2014年以来首次与萨拉森人完成完整季前训练。

2020年萨拉森人从顶级联赛降级时，这名橄榄球运动员也曾被认为可能转会法国。2024年，伊托耶获得了一份价值15万英镑的升级版英格兰队合同，此后一直位列入选球员之中。与此同时，据该媒体报道，现行的国家队协议不会延续至明年在澳大利亚举行的世界杯之后。

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