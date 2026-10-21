Игрок сборной Англии по регби Маро Итодже согласовал новый контракт с «Сараценс», несмотря на интерес клубов французского Топ-14. Как сообщает The Guardian, новое соглашение 31-летнего регбиста, вероятно, будет действовать до 2029 года.

Контракт после интереса из Франции

Предыдущий контракт Итодже, заключенный в 2024 году, должен был завершиться после чемпионата мира в следующем году. Издание отметило, что обсуждался возможный переход спортсмена во французские «Перпиньян» или «Бордо», однако он решил остаться в «Сараценс».

Итодже впервые представлял «Сараценс» в 2013 году. Продление соглашения важно для клуба, который переживает период перемен под руководством Брендана Вентера. Вентер сообщил, что игрок договорился с владельцем клуба, и назвал Итодже сильным регбистом и лидером.

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Новое соглашение также позволит Итодже продолжить международную карьеру в составе сборной Англии. Он провел 102 матча за национальную команду, а с момента дебюта в 2016 году сыграл в тест-матчах больше, чем любой другой регбист в мировом регби за этот период.

Отдых и подготовка

Летом Итодже пропустил тест-матчи Англии против Южной Африки, Фиджи и Аргентины после признаков усталости в течение сезона. В прошлом месяце он рассказал, что этим летом впервые с 2014 года прошел полноценную предсезонную подготовку вместе с «Сараценс».

Регбиста также связывали с возможным переходом во Францию в 2020 году, когда «Сараценс» вылетел из элитного дивизиона. В 2024 году Итодже получил расширенный контракт со сборной Англии стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов и с тех пор остается среди избранных игроков. В то же время, по данным издания, действующие соглашения со сборной не выходят за пределы чемпионата мира в Австралии в следующем году.

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