«Реал Мадрид» разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 4:1 в матче Лиги чемпионов и одержал третью победу в трех матчах турнира. По данным Al Jazeera, за мадридцев забили Бернарду Силва, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Ян Диоманде.

Два гола после перерыва

Первый тайм проходил в равной борьбе, однако в конце тайма Бернарду Силва открыл счет. После прострела Федерико Вальверде удар Арды Гюлера отразил голкипер «Лейпцига» Маартен Вандевордт, но не смог выбить мяч, и португальский полузащитник добил его в ворота. Это был первый гол Силвы за мадридский клуб после перехода летом.

На 52-й минуте «Реал» удвоил преимущество. Джуд Беллингем подал на дальнюю штангу, Мбаппе сбросил мяч вдоль ворот, а Гюлер удержал позицию в борьбе с защитником и поразил ворота.

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Мбаппе и Диоманде завершили разгром

За 20 минут до конца встречи главный тренер Жозе Моуринью выпустил Яна Диоманде вместо Винисиуса. Вскоре Диоманде отдал передачу назад на Мбаппе, который с линии штрафной площади закрутил мяч в ворота и сделал счет 3:0.

«Лейпциг» вскоре сократил отставание: Тидиам Гомис воспользовался ошибкой Дина Хёйсена и переиграл Тибо Куртуа. Окончательный счет установил Диоманде, который ударом в верхний угол завершил подачу Браима Диаса. Это был его третий гол в последних четырех матчах. Победа стала для «Реала» четвертой подряд во всех турнирах перед матчем Ла Лиги с «Барселоной» в воскресенье.

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