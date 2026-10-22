皇家马德里在欧冠比赛中以4比1大胜RB莱比锡，在本届赛事三场比赛中取得第三场胜利。据半岛电视台报道，贝尔纳多·席尔瓦、阿尔达·居莱尔、基利安·姆巴佩和扬·迪奥曼德为皇马进球。

下半场打入两球

上半场双方势均力敌，但在半场结束前，贝尔纳多·席尔瓦首开纪录。费德里科·巴尔韦德送出低平球传中后，阿尔达·居莱尔的射门被莱比锡门将马尔滕·范德沃尔特扑出，但他未能将球解围，这名葡萄牙中场补射破门。这是席尔瓦自夏季加盟以来为皇马打入的首粒进球。

第52分钟，皇马将领先优势扩大一倍。裘德·贝林厄姆将球传至远门柱，姆巴佩将球横传至门前，居莱尔在与后卫的对抗中守住位置并将球打进。

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姆巴佩和迪奥曼德完成大胜

比赛还剩20分钟时，主教练何塞·穆里尼奥用扬·迪奥曼德换下维尼修斯。随后，迪奥曼德回传给姆巴佩，后者在禁区边缘将球弧线送入球门，将比分改写为3比0。

莱比锡不久后缩小差距：蒂迪亚姆·戈米斯利用迪恩·赫伊森的失误，击败蒂博·库尔图瓦。迪奥曼德以一记打入上角的射门接应卜拉欣·迪亚斯的传中，将最终比分定格。这是他近四场比赛中的第三粒进球。这场胜利是皇马在各项赛事中的四连胜，球队将在周日的西甲比赛中对阵巴塞罗那。

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