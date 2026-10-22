Real Madryt rozbił RB Lipsk 4:1 w meczu Ligi Mistrzów, odnosząc trzecie zwycięstwo w trzech spotkaniach turnieju. Według Al Jazeery, dla madryckiej drużyny trafili Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappe i Yan Diomande.

Dwa gole po przerwie

Pierwsza połowa była wyrównana, jednak pod jej koniec Bernardo Silva otworzył wynik. Po niskim dośrodkowaniu Federico Valverde strzał Ardy Gulera obronił bramkarz Lipska Maarten Vandevoordt, lecz nie zdołał wybić piłki, a portugalski pomocnik dobił ją do bramki. Był to pierwszy gol Silvy dla madryckiego klubu od transferu latem.

W 52. minucie Real podwoił przewagę. Jude Bellingham posłał piłkę na dalszy słupek, Mbappe zgrał ją wzdłuż bramki, a Guler utrzymał pozycję w walce z obrońcą i trafił do siatki.

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Mbappe i Diomande przypieczętowali rozgromienie

Na 20 minut przed końcem spotkania główny trener Jose Mourinho wprowadził Yana Diomande w miejsce Viniciusa. Niedługo później Diomande podał do tyłu do Mbappe, który z linii pola karnego podkręcił piłkę do bramki, ustalając wynik na 3:0.

Lipsk wkrótce zmniejszył stratę: Tidiam Gomis wykorzystał błąd Deana Huijsena i pokonał Thibauta Courtois. Ostateczny wynik ustalił Diomande, który strzałem w górny róg wykończył dośrodkowanie Brahima Diaza. Był to jego trzeci gol w ostatnich czterech meczach. Zwycięstwo było czwartym z rzędu dla Realu we wszystkich rozgrywkach przed niedzielnym meczem La Liga z Barceloną.

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