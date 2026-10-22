Во время Азиатских Параигр в Нагое и других местах префектуры Айти в Японии трижды по ошибке прозвучали гимны других государств. Об инцидентах, произошедших в понедельник, в среду сообщил мэр Нагои Итиро Хиросава, исполняющий обязанности главы оргкомитета спортивного фестиваля, пишет The Japan Times.

Ошибки на церемониях награждения по паратхэквондо

В женских и мужских соревнованиях по паратхэквондо золотые медали завоевали спортсмены из Монголии и Тайваня соответственно. Однако во время обеих церемоний награждения включили гимн Ирана. Во время женской церемонии его остановили и заменили гимном Монголии. Мужскую церемонию награждения провели повторно в среду.

Оргкомитет объяснил ошибку неправильными настройками программного обеспечения для воспроизведения музыки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инцидент в волейболе сидя

Еще один случай произошел перед женским матчем по волейболу сидя между Китаем и Ираном. Вместо китайского гимна на арене начали исполнять гимн Южной Кореи. Его остановили посреди исполнения и включили гимн Китая.

Хиросава извинился за повторение подобных проблем. В прошлом месяце на Азиатских играх перед мужским хоккейным матчем Южной Кореи и Бангладеш вместо гимна Южной Кореи по ошибке включили гимн Северной Кореи.

Читай нас в