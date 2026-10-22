Podczas Azjatyckich Igrzysk Paraolimpijskich w Nagoi i innych miejscach w prefekturze Aichi w Japonii trzykrotnie omyłkowo odegrano hymny innych państw. O incydentach, do których doszło w poniedziałek, poinformował w środę burmistrz Nagoi Ichiro Hirosawa, pełniący funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego festiwalu sportowego, pisze The Japan Times.

Błędy podczas ceremonii medalowych w parataekwondo

W kobiecych i męskich zawodach parataekwondo złote medale zdobyli odpowiednio sportowcy z Mongolii i Tajwanu. Jednak podczas obu ceremonii wręczenia nagród odegrano hymn Iranu. Podczas ceremonii kobiet został on przerwany i zastąpiony hymnem Mongolii. Męską ceremonię wręczenia medali przeprowadzono ponownie w środę.

Komitet organizacyjny wyjaśnił błąd nieprawidłowymi ustawieniami oprogramowania do odtwarzania muzyki.

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Incydent w siatkówce na siedząco

Do kolejnego przypadku doszło przed kobiecym meczem siatkówki na siedząco między Chinami a Iranem. Zamiast hymnu Chin na arenie zaczęto odtwarzać hymn Korei Południowej. Został on przerwany w trakcie wykonywania, po czym włączono hymn Chin.

Hirosawa przeprosił za powtarzanie się podobnych problemów. W ubiegłym miesiącu podczas Igrzysk Azjatyckich przed męskim meczem hokeja między Koreą Południową a Bangladeszem omyłkowo odegrano hymn Korei Północnej zamiast hymnu Korei Południowej.

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