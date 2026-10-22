По данным Buenos Aires Times, главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони согласился заключить с Аргентинской футбольной ассоциацией двухлетний контракт до 2028 года. Соглашение будет содержать пункт о возможном продлении сотрудничества до чемпионата мира 2030 года.

Контракт до 2028 года

О договоренности с 48-летним специалистом сообщили агентство Noticias Argentinas и издание Perfil. По их данным, продление контракта до 2030 года будет возможно только по взаимному согласию Скалони и Ассоциации.

Как сообщают СМИ, тренер обдумывал свое будущее и во время последней международной паузы провел переговоры с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио «Чики» Тапией. Стороны завершили переговоры после согласования условий контракта, в том числе финансовых.

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Официального объявления нет

Аргентинская футбольная ассоциация еще не подтвердила заключение нового соглашения. Ее последнее заявление касалось начала переговоров со Скалони. По данным СМИ, официальное сообщение может появиться в ближайшие дни или во время следующей международной паузы с 9 по 17 ноября.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда завоевала два Кубка Америки, Финалиссиму 2022 года и выиграла чемпионат мира 2022 года в Катаре. Ожидается, что Аргентина примет стартовый матч чемпионата мира 2030 года, который также пройдет в Испании, Португалии и Марокко; три юбилейных матча должны состояться в Южной Америке.

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