Перед Эль Класико отменили обед руководителей клубов — Interia Sport

В Барселоне, Испания, перед Эль Класико отменили традиционный обед руководителей «Реала» и «Барселоны». По данным Mundo Deportivo, на которые ссылается Interia Sport, президент мадридского клуба Флорентино Перес не планирует приезжать в столицу Каталонии.

Перес не поедет в Барселону

Как отмечает издание, о намерении Переса президент «Барселоны» Жоан Лапорта якобы уже был проинформирован. Совместные обеды руководства клубов были многолетней традицией матчей между «Реалом» и «Барселоной», однако от нее отказались по инициативе президента мадридского клуба.

Interia Sport связывает ухудшение отношений между клубами с позицией Переса по делу Негрейры. По изложению издания, президент «Реала» публично заявляет, что «Барселона» якобы имела иное отношение со стороны арбитров, и требует наказания клуба.

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На матче может присутствовать вице-президент «Реала»

В то же время Mundo Deportivo сообщает, что на трибунах ожидают одного из вице-президентов «Реала». В прошлом сезоне в ложе во время Эль Класико находился почетный президент мадридского клуба Пирри.

Матч «Реала» с «Барселоной» должен начаться в воскресенье, 25 октября, в 21:00.

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