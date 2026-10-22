W Barcelonie w Hiszpanii przed El Clásico odwołano tradycyjny lunch władz Realu Madryt i Barcelony. Według Mundo Deportivo, na które powołuje się Interia Sport, prezes madryckiego klubu Florentino Pérez nie planuje przyjechać do stolicy Katalonii.

Pérez nie pojedzie do Barcelony

Jak zaznacza publikacja, prezes Barcelony Joan Laporta miał już rzekomo zostać poinformowany o zamiarze Péreza. Wspólne lunche władz klubów były wieloletnią tradycją meczów Realu Madryt z Barceloną, jednak zrezygnowano z niej z inicjatywy prezesa madryckiego klubu.

Interia Sport wiąże pogorszenie relacji między klubami ze stanowiskiem Péreza w sprawie Negreiry. Według relacji publikacji prezes Realu publicznie twierdzi, że Barcelona miała rzekomo inne traktowanie ze strony sędziów, i domaga się ukarania klubu.

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Na meczu może być wiceprezes Realu

Jednocześnie Mundo Deportivo informuje, że na trybunach spodziewany jest jeden z wiceprezesów Realu. W poprzednim sezonie w loży podczas El Clásico był honorowy prezes madryckiego klubu Pirri.

Mecz Realu Madryt z Barceloną ma rozpocząć się w niedzielę, 25 października, o godzinie 21:00.

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