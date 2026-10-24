Ipswich Town zremisował 1:1 z Nottingham Forest w meczu Premier League na stadionie Portman Road. Goście mieli znaczną przewagę pod względem liczby sytuacji, lecz nie zdołali odnieść zwycięstwa, informuje Sky Sports News.

Gole przed przerwą

Nottingham Forest objął prowadzenie w 13. minucie po golu Neco Williamsa. Ipswich wyrównał przed przerwą: w 41. minucie Julio Enciso wykorzystał błąd obrońcy gości Nikoli Milenkovicia.

Forest oddał 17 strzałów wobec siedmiu rywali i stworzył sytuacje o łącznym wskaźniku oczekiwanych goli wynoszącym 2,31. Mimo to zespół zdobył tylko jedną bramkę. Leif Davis dwukrotnie wybił piłkę z linii bramkowej Ipswich, a Liam Delap i Callum Hudson-Odoi nie wykorzystali swoich okazji.

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Incydent z Diopem

Osobnym ważnym momentem meczu był faul środkowego obrońcy Ipswich Issy Diopa na Jamesie McAtee. Sędzia Thomas Bramall po sugestii VAR obejrzał zdarzenie przy boisku, ponieważ chodziło o możliwe pozbawienie oczywistej okazji do zdobycia bramki, jednak pokazał Diopowi żółtą kartkę. Nottingham Forest byli niezadowoleni, że obrońca nie został wyrzucony z boiska.

Według danych redakcji Forest zdobył w tym sezonie sześć goli przy oczekiwanych 13,4. Po ośmiu meczach zespół ma tylko jedno zwycięstwo.

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